Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 4,2 тысячи семей получили материнский капитал Свердловской области

Сертификаты выдают за рождение третьего ребенка.

Свыше 4,2 тысячи сертификатов на областной материнский капитал выдали за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации нацпроекта «Семья».

Размер выплаты составляет 175 тысяч рублей за рождение третьего ребенка и более 263 тысяч рублей — при рождении трех детей одновременно. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, оплату медицинских услуг и другие цели, установленные законом.

«У нас в области, к счастью, их [многодетных семей] становится больше — на сегодняшний день порядка 76 тысяч. Они имеют льготы и по ЖКХ, и по транспортному проезду, и по приобретению школьной формы, земельных участков», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.