Более 4,2 тысячи семей получили материнский капитал Свердловской области

«У нас в области, к счастью, их [многодетных семей] становится больше — на сегодняшний день порядка 76 тысяч. Они имеют льготы и по ЖКХ, и по транспортному проезду, и по приобретению школьной формы, земельных участков», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.