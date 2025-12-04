Более 4,2 тысячи семей получили материнский капитал Свердловской области

Свыше 4,2 тысячи сертификатов на областной материнский капитал выдали за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации нацпроекта «Семья».
Размер выплаты составляет 175 тысяч рублей за рождение третьего ребенка и более 263 тысяч рублей — при рождении трех детей одновременно. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, оплату медицинских услуг и другие цели, установленные законом.
«У нас в области, к счастью, их [многодетных семей] становится больше — на сегодняшний день порядка 76 тысяч. Они имеют льготы и по ЖКХ, и по транспортному проезду, и по приобретению школьной формы, земельных участков», — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.