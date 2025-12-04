Дзюдоисты из Солнечногорска завоевали 15 медалей на Всероссийском турнире

Юные дзюдоисты из Солнечногорска Московской области стали призерами Всероссийского турнира памяти основателя местной федерации дзюдо Евгения Гуськова, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Состязания организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово». На татами вышли более 150 спортсменов в возрасте 10−11 лет из Москвы, Зеленограда, Курской и Ленинградской областей, Республики Коми и других регионов.
Солнечногорскую команду представили 43 дзюдоиста из спортивной школы № 2, клубов «Легион», «Резерв» и секции ФОК «Поварово». Помимо трех золотых наград, спортсмены завоевали шесть серебряных и шесть бронзовых медалей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.