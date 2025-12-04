Россиянам рассказали, будут ли в стране отбирать права у пенсионеров: что известно

В России водителям старше 65 лет лишение прав по возрасту пока не угрожает. Им просто нужно будет сдавать расширенный платный экзамен для подтверждения того, что их здоровье в порядке. Об этом пишет «Российская газета».
Ряд новостных порталов распространил информацию о том, что правительство РФ ужесточит меры по водительским правам для пенсионеров. В публикациях утверждалось, что при выходе на пенсию права граждан якобы будут автоматически аннулироваться или потребуется срочная перерегистрация с обязательным медосмотром.
Все началось с инициативы общественного деятеля Алексея Ярошенко. Он, ссылаясь на статистику ДТП среди водителей старше 65 лет, направил обращение в МВД с предложением запретить таким гражданам управлять автомобилем.
Сейчас лишение прав активно обсуждают российские пользователи на разных сайтах и форумах. Газета решила привести один из комментариев граждан, который развеивает мифы.
«Тем, кто хочет сохранить руль после 60−65 лет, придется сдавать расширенный платный экзамен: не только базовый медкомиссия с когнитивными тестами на реакцию, память и зрение, но и дополнительные курсы в автошколе плюс практический зачет на сложных трассах», — написал россиянин.
По его словам, проект БДД МВД вводит возрастные ограничения: после 70 лет водителей ждут ежегодные проверки и платные экзамены от 10 тысяч рублей. Это может лишить прав тех пенсионеров, кто не сможет пройти тесты или оплатить их.
Ранее KP.RU писал, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафе за езду без ОСАГО только один раз в сутки, даже если нарушитель попал на камеры пару раз. До этого за отсутствие страховки штрафовали каждый раз при фиксации.