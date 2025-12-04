Караник: у сотрудничества ученых Беларуси и России не только богатая история, но и большое будущее

Совместные проекты посвящены самым разным направлениям. «У нас очень много наработок и в тех областях, где могут себя реализовать молодые ученые. Это свидетельствует о том, что у взаимодействия белорусской и российской науки не только богатая история, славное настоящее, но и большое будущее. Сейчас обсуждается очень много проектов в сфере исследования космического пространства, ядерной энергетики, информационных технологий и медицины. При этом есть и социогуманитарные проекты по сохранению исторической памяти и нашего общего прошлого», — отметил глава Академии наук.