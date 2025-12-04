Ричмонд
Караник: у сотрудничества ученых Беларуси и России не только богатая история, но и большое будущее

«В числе приоритетных направлений — медицина, информационные технологии. Это то, что обеспечивает безопасность Союзного государства, улучшение качества жизни и здоровья наших граждан», — сказал Владимир Караник.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У сотрудничества ученых Беларуси и России не только богатая история, но и большое будущее. Об этом заявил журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Караник, который 4 декабря принял участие в торжественной церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Взаимодействие российских и белорусских ученых имеет очень богатую историю. В советский период было реализовано очень много значимых проектов. Благодаря Союзному государству это сотрудничество не только продолжается, но и с течением времени выходит на качественно новый уровень. Сегодняшняя премия тому яркое подтверждение. В числе приоритетных направлений — медицина, информационные технологии. Это то, что обеспечивает безопасность Союзного государства, улучшение качества жизни и здоровья наших граждан», — сказал Владимир Караник.

Совместные проекты посвящены самым разным направлениям. «У нас очень много наработок и в тех областях, где могут себя реализовать молодые ученые. Это свидетельствует о том, что у взаимодействия белорусской и российской науки не только богатая история, славное настоящее, но и большое будущее. Сейчас обсуждается очень много проектов в сфере исследования космического пространства, ядерной энергетики, информационных технологий и медицины. При этом есть и социогуманитарные проекты по сохранению исторической памяти и нашего общего прошлого», — отметил глава Академии наук.

Эффект от проекта белорусских и российских ученых по изучению недр превысил $18 млн.

Владимир Караник напомнил, что в стенах НАН Беларуси был разработан модельный закон по регулированию искусственного интеллекта. Сейчас он принят как эталон на пространстве СНГ. «Также в стенах Академии наук прошло заседание экспертного совета при Совете Республики, где ведущие эксперты нашей страны обсуждали подходы к регулированию применения технологий искусственного интеллекта в различных сферах жизнедеятельности человека и в промышленности. Эта работа ведется совместно с законодателями. Параллельно ученые дальше совершенствуют свои языковые модели, в том числе узконаправленные, которые должны ускорить разработку ряда технических решений в строительстве, промышленности, информационной сфере, а также обеспечить технологический суверенитет нашего государства», — заключил председатель Президиума НАН.

Историческим стартом премии Союзного государства в области науки и техники является 19 июня 2018 года, именно тогда постановлением Высшего государственного совета Союзного государства она была учреждена. 1 апреля 2022 года Президент Беларуси вручил премии Союзного государства в области науки и техники за 2021 год.

Премия присуждается белорусским и российским ученым и специалистам за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства. -0-

Фото Татьяны Матусевич.

