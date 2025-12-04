Ричмонд
В Гомеле из-за следственного эксперимента временно ограничат движение транспорта

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле из-за следственного эксперимента временно ограничат движение транспорта, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

С 21.00 4 декабря до 1.00 5 декабря на ул. Советской в Гомеле, на участке от ул. Университетской до ул. Ландышева, запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, произошедшего на данном участке дороги. В указанный период времени движение по маршруту будет ограничено в обоих направлениях.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации. -0-