Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брянский производитель сыров внедрит бережливые технологии

Предприятие сможет сократить издержки и повысить качество продукции.

Брянское предприятие ООО «Сырзавод № 1» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».

Решение принято по итогам встречи руководства завода с представителями регионального центра компетенций. Участие в проекте позволит предприятию оптимизировать производственные процессы, сократить издержки и повысить качество продукции за счет внедрения принципов бережливого производства.

Региональный центр компетенций (АНО «РЦК Брянской области») оказывает предприятиям всестороннюю поддержку в реализации таких проектов, включая диагностику, разработку планов мероприятий и обучение персонала. Участие в программе для компаний бесплатное.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.