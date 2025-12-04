Брянский производитель сыров внедрит бережливые технологии

Брянское предприятие ООО «Сырзавод № 1» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Решение принято по итогам встречи руководства завода с представителями регионального центра компетенций. Участие в проекте позволит предприятию оптимизировать производственные процессы, сократить издержки и повысить качество продукции за счет внедрения принципов бережливого производства.
Региональный центр компетенций (АНО «РЦК Брянской области») оказывает предприятиям всестороннюю поддержку в реализации таких проектов, включая диагностику, разработку планов мероприятий и обучение персонала. Участие в программе для компаний бесплатное.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.