Умер экс-глава Банка России Дубинин

«Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича», — говорится в сообщении.
Дубинин занимал пост руководителя ЦБ с 22 ноября 1995 по 11 сентября 1998 года. Перед этим возглавлял Министерство финансов, был первым зампредседателя правления банка «Империал», входил в состав правления «Газпрома».
Он «внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны», отмечают в Банке России.
При Дубинине правительство и ЦБ объявили о дефолте в августе 1998 года. Курс рубля к доллару за полгода упал более чем в 3 раза — c 6 ₽ за доллар перед дефолтом до 21 ₽ за доллар на начало января 1999 года.