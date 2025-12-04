Ученые обнаружили скрытый разрушитель здоровья сосудов

Долговременное воздействие городского воздуха даже при относительно низком уровне загрязнения связано с более тяжелым поражением коронарных сосудов. К такому выводу пришли радиологи Университета Торонто, передает «Лента.ру».
Ученые проанализировали КТ-данные более 11 тысяч взрослых, сопоставив их адреса проживания с 10-летней историей загрязнения воздуха. Они оценивали три ключевых маркера сердечно-сосудистого риска: кальциноз артерий, общий объем атеросклеротических бляшек и степень их сужения.
Результаты показали, что увеличение концентрации мелких взвешенных частиц PM2.5 всего на 1 микрограмм на кубический метр приводило к росту кальциевого индекса на 11 процентов. При этом вероятность выраженного атеросклероза возрастала на 13 процентов, а риск значимого сужения коронарных артерий увеличивался почти на четверть.
Исследователи отметили заметные гендерные различия. У женщин длительное воздействие PM2.5 было связано с более тяжелым кальцинозом и сужением сосудов, тогда как у мужчин в большей степени увеличивалась общая бляшечная нагрузка.
Авторы подчеркивают, что загрязнение воздуха является важным и модифицируемым фактором сердечно-сосудистого риска, который действует задолго до появления первых клинических симптомов.
Ранее ученые рассказали о неочевидном факторе внезапной сердечной смерти.