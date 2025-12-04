Трое мужчин уехали в башкирский лес и пропали: их обнаружили спасатели

Несмотря на отсутствие снега и затянувшееся начало зимы, в лесах Башкирии продолжают теряться люди. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, вечером 1 декабря в Нуримановском районе трое мужчин уехали в лес и заблудились. К счастью, их оперативно обнаружили и вывели спасатели поисково-спасательного отряда села Павловка.
По данным ведомства, с начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило уже 271 сообщение о 462 потерявшихся в лесу. В связи с этим спасатели напоминают жителям республики о простых, но жизненно важных правилах безопасности при посещении лесных массивов.
Перед походом в лес необходимо обязательно сообщить близким точный маршрут и примерное время возвращения. Следует выбирать яркую одежду, которая повышает заметность при поисках, а также брать с собой полностью заряженный телефон, портативное зарядное устройство, свисток, нож, запас воды и спички в водонепроницаемой упаковке.
Если вы заблудились, важно немедленно остановиться, не двигаться наугад, чтобы не удаляться от возможных путей спасения и не тратить силы. Необходимо позвонить в экстренные службы по номеру 112 и прислушиваться к звукам, отвечая на крики спасателей.
Специалисты также предупреждают, что не стоит рассчитывать на автомобиль в глухом лесу — он может быстро застрять на бездорожье. Пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуется избегать одиночных походов в отдаленные места и выбирать безопасные маршруты.
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций. В случае беды следует незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
