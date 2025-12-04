Трое мужчин уехали в башкирский лес и пропали: их обнаружили спасатели

По данным ведомства, с начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило уже 271 сообщение о 462 потерявшихся в лесу. В связи с этим спасатели напоминают жителям республики о простых, но жизненно важных правилах безопасности при посещении лесных массивов.