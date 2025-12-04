Владимир Путин поздравил финалистов чемпионата «Профессионалы»

Президент России Владимир Путин направил приветствие победителям и призерам финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Их награждают 4 декабря в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Отрадно, что ваше движение развивается и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремленных молодых людей из многих регионов страны. Сегодня вы уже доказали, что способны на равных соревноваться с достойными соперниками, добиваться успеха, идти вперед», — подчеркнул глава государства.
Он поздравил победителей и призеров с отличными результатами и выразил уверенность в том, что участие в чемпионате, полученные знания и опыт откроют новые возможности для профессионального роста.
«И конечно, особые слова благодарности — вашим наставникам, которые щедро делятся с вами секретами мастерства и поддерживают во всех начинаниях. Желаю вам ярких, прорывных достижений и всего наилучшего», — обратился к участникам Президент России.
Чемпионат «Профессионалы» проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В финале принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет в категории «Юниоры», а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей — в зависимости от занятого места.