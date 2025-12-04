Владимир Путин поздравил финалистов чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат «Профессионалы» проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В финале принимают участие студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет в категории «Юниоры», а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей — в зависимости от занятого места.