В подмосковной Коломне начался капитальный ремонт школы № 14

Капитальный ремонт учебного корпуса средней школы № 14 начался в подмосковной Коломне, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы проводятся в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
В здании обновят кровлю, фасад, инженерные коммуникации и системы безопасности. Модернизация коснется всех помещений, включая пищеблок и спортивный зал. В классах установят современную мебель и технику. Также будет благоустроена прилегающая территория. Специалисты уже приступили к демонтажным работам.
«До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы площадью 2 168 квадратных метров», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.