Путин: Восстановление СССР исключено и бессмысленно

Восстановление СССР исключено и бессмысленно, Россия не преследует эту цель. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент страны Владимир Путин в ответ на вопрос индийских журналистов о том, стремится ли он к возрождению Советского Союза.
— Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации, — высказался глава государства в интервью индийскому телеканалу India Today.
6 ноября Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что «серьезный, неквасной патриотизм» может стать альтернативой идеологии СССР, которая стирала противоречия между гражданской и национальной идентичностью и активно продвигалась.
17 октября на мероприятии в честь 20-летнего юбилея телеканала RT российский лидер отметил, что современная западная пропаганда «не особо отличается» от известных всем советских штампов. Он подчеркнул, что сейчас среди аудитории наблюдается большой спрос на более объективные новости.