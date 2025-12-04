В Ростове выбрали название для будущего сквера на улице Социалистической

В Ростове-на-Дону выбрали название для будущего сквера на месте снесенного дома на улице Социалистической. Об итогах голосования рассказал глава города Александр Скрябин.
Ростовчане выбирали из двух итоговых вариантов: «Кленовый дворик» и «Анненский». Первый вариант вызвал наибольший интерес и набрал 69% голосов, второй — поддержали 31% участников голосования.
— Дизайн общественного пространства будут разрабатывать с учетом выбранного названия, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Напомним, речь идет о новом сквере, который решили разбить на месте снесенного аварийного дома. Впервые вместо ЖК в центре донской столицы планируют создать благоустроенное общественное пространство. Площадь участка — 707 квадратных метров.
