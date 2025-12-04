Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выбрали название для будущего сквера на улице Социалистической

Сквера на улице Социалистической в Ростове назовут «Кленовый дворик».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выбрали название для будущего сквера на месте снесенного дома на улице Социалистической. Об итогах голосования рассказал глава города Александр Скрябин.

Ростовчане выбирали из двух итоговых вариантов: «Кленовый дворик» и «Анненский». Первый вариант вызвал наибольший интерес и набрал 69% голосов, второй — поддержали 31% участников голосования.

— Дизайн общественного пространства будут разрабатывать с учетом выбранного названия, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Напомним, речь идет о новом сквере, который решили разбить на месте снесенного аварийного дома. Впервые вместо ЖК в центре донской столицы планируют создать благоустроенное общественное пространство. Площадь участка — 707 квадратных метров.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.