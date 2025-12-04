В Казани прошел фестиваль «Мир спортивно-оздоровительных профессий»

Инклюзивный фестиваль «Мир спортивно-оздоровительных профессий» состоялся 30 ноября в Казани в Центре гребных видов спорта, сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан. Мероприятие провели по госпрограмме «Спорт России».
Центральным событием фестиваля стал конкурс профессиональных навыков, где помощники тренеров — люди с ментальными особенностями вместе со своими наставниками провели для участников мастер-классы. Гости смогли испытать себя в нейрогимнастике, флорболе (разновидности хоккея с мячом) и танцах, а молодые специалисты продемонстрировали высокий уровень приобретенных профессиональных умений.
Параллельно в формате круглого стола прошла деловая программа. Представители общественных организаций и родители обсудили актуальные вопросы социальной и спортивной инклюзии, обменялись лучшими практиками и наметили пути дальнейшего развития поддержки людей с особыми потребностями.
Для всех участников мероприятия были организованы интерактивные зоны. Были подготовлены разнообразные спортивные игры, мастер-классы, а также спортивные и туристические испытания для детей и взрослых.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.