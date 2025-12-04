В Москве представили коллекционную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой

Банкнота не является платежным средством, расплатиться ею нельзя. В оформлении использованы шесть редких фотографий из фондов музея — от юной Плисецкой до ее знаменитого образа Кармен. Она выполнена из хлопковой бумаги с водяным знаком музея, а на лицевой стороне размещен элемент в виде лилии. Также использовались микротексты, которые можно рассмотреть только под лупой.