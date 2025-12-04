Ричмонд
В Москве представили коллекционную банкноту к 100-летию Майи Плисецкой

В оформлении банкноты использовали шесть редких фотографий легендарной балерины.

Источник: Комсомольская правда

В Москве показали коллекционную сувенирную банкноту, посвященную 100-летию легендарной балерины Майи Плисецкой. Презентацию, которая прошла 4 декабря, устроили Бахрушинский музей и АО «Гознак».

«Ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства, и мы гордимся возможностью участвовать в сохранении и увековечении ее памяти, продолжая ее культурную миссию и передавая наследие новым поколениям», — сказала генеральный директор музея Кристина Трубинова.

Банкнота не является платежным средством, расплатиться ею нельзя. В оформлении использованы шесть редких фотографий из фондов музея — от юной Плисецкой до ее знаменитого образа Кармен. Она выполнена из хлопковой бумаги с водяным знаком музея, а на лицевой стороне размещен элемент в виде лилии. Также использовались микротексты, которые можно рассмотреть только под лупой.

По словам главы Гознака Аркадия Трачука, банкнота стала сочетанием культурного наследия и современных технологий. Он подчеркнул, что у коллекционеров проекты на тему балета всегда вызывают особый интерес.

Тираж составил 20 тысяч экземпляров. С 5 декабря сувенирную банкноту можно приобрести на сайте музея, на маркетплейсе, в салонах Гознака и в ряде книжных магазинов.