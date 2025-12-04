Ричмонд
Шахматист из Индии стал самым юным игроком, включенным в рейтинг ФИДЕ

Мальчик из Индии оказался в рейтинге ФИДЕ в возрасте трех лет и семи месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Трехлетний мальчик Сарвагья Сингх Кушваха из Индии стал самым юным игроком в шахматы, которого включили в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пишет The Times of India.

По данным издания, мальчик оказался в рейтинге в возрасте трех лет 7 месяцев и 20 дней.

«Чтобы получить рейтинг ФИДЕ, игрок должен победить как минимум одного соперника с международным рейтингом. Сарвагья превзошел минимальный уровень, обыграв трех игроков с международным рейтингом», — отмечается в публикации.

Глобальный рейтинг по быстрым шахматам Сарвагьи составил 1572 пункта.

Ранее сообщалось, что подросток из Индии побил шесть мировых рекордов по вычислениям в уме.