Шахматист из Индии стал самым юным игроком, включенным в рейтинг ФИДЕ

Трехлетний мальчик Сарвагья Сингх Кушваха из Индии стал самым юным игроком в шахматы, которого включили в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), пишет The Times of India.
По данным издания, мальчик оказался в рейтинге в возрасте трех лет 7 месяцев и 20 дней.
«Чтобы получить рейтинг ФИДЕ, игрок должен победить как минимум одного соперника с международным рейтингом. Сарвагья превзошел минимальный уровень, обыграв трех игроков с международным рейтингом», — отмечается в публикации.
Глобальный рейтинг по быстрым шахматам Сарвагьи составил 1572 пункта.
