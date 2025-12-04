«Совершенствовать правовую базу». Эксперты обсудили судебно-экспертную деятельность в странах СНГ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе заседание Координационного совета государств — участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности состоялось 4 декабря по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в Исполнительном комитете СНГ.
Участие в заседании приняли представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. «Широкий спектр принятых по итогам заседания (Совета глав государств СНГ 10 октября в Душанбе. — Прим. БЕЛТА.) решений касался сотрудничества компетентных органов государств и органов СНГ по основным аспектам противодействия преступности. И это закономерно в условиях нарастания многоплановых вызовов и угроз, криминальных рисков, с которыми сталкиваются государства Содружества», — подчеркнул заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов.
По его словам, в принятом в Душанбе заявлении глав государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью выражается стремление к укреплению взаимопонимания, сотрудничества и взаимного доверия в этой сфере. «Подчеркивается важность задачи по обеспечению защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств. Отмечается востребованность совместной работы в формате органов отраслевого сотрудничества СНГ», — напомнил заместитель генсека СНГ.
Нурлан Сейтимов отметил, что в этом контексте судебно-экспертная деятельность рассматривается как важный элемент противодействия преступности. Дальнейшее решение задач по защите прав и свобод граждан и интересов государств Содружества может быть обеспечено не иначе как на основе проведения объективных, научно обоснованных экспертиз и экспертных исследований.
«Одним из важных звеньев в этой деятельности должен стать ваш Координационный совет, который организует развитие активного сотрудничества органов судебных экспертиз стран Содружества. Сегодня как никогда важно совершенствовать правовую базу в сфере судебно-экспертной деятельности, принимать меры по сближению и гармонизации национального законодательства на основе принятого Модельного закона об экспертизе» — подчеркнул Нурлан Сейтимов.
Он также отметил необходимость расширять и практическую составляющую взаимодействия компетентных органов, осуществлять обмен информацией и опытом работы, повышать качество профессиональной подготовки кадров. Проработка этих вопросов могла бы стать одним из направлений деятельности создаваемой советом рабочей группы.
«Важным направлением развития судебной экспертизы в странах Содружества является расширение границ сотрудничества, приглашение к партнерству других государств и международных структур. Представляется, что учрежденный главами наших государств формат “СНГ плюс” будет востребован и в рамках деятельности вашего совета», — резюмировал заместитель генерального секретаря СНГ.
«Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью имеет критическое значение для каждого государства — участника Содружества. Скоординированные действия по выполнению ее положений способствуют эффективному противостоянию современным преступным сетям, снижению угрозы терроризма, гармонизации законодательства, эффективному использованию ресурсов и повышению результативности деятельности правоохранительных органов», — добавили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
В рамках заседания члены совета обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности и хода выполнения мероприятий межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024−2028 годы по компетенции, утвердили положение о секретариате Координационного совета государств — участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности, рассмотрели вопрос создания базовой организации по переподготовке и повышению квалификации кадров и приняли решение о создании рабочей группы совета по рассмотрению актуальных направлений (вопросов) судебно-экспертной деятельности. -0-