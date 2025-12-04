«Совершенствовать правовую базу». Эксперты обсудили судебно-экспертную деятельность в странах СНГ

По его словам, в принятом в Душанбе заявлении глав государств СНГ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью выражается стремление к укреплению взаимопонимания, сотрудничества и взаимного доверия в этой сфере. «Подчеркивается важность задачи по обеспечению защиты личности, общества и государства от противоправных посягательств. Отмечается востребованность совместной работы в формате органов отраслевого сотрудничества СНГ», — напомнил заместитель генсека СНГ.