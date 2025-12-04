Экспорт продукции АПК Калужской области вырос на 25%

Предприятия агропромышленного комплекса Калужской области нарастили объем экспорта на 25% за 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Основной рост обеспечило увеличение экспорта мучных кондитерских изделий, кормов для животных и мяса птицы, а также запуск поставок промышленного табака и его заменителей. Основными направлениями экспорта стали Казахстан, Республика Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Турция и Вьетнам. Общая стоимость поставок составила более 111 миллионов долларов США.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.