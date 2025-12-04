«Мы еще поработаем»: Путин объяснил, почему не хочет подводить итоги жизни

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 декабря, заявил, что для него еще слишком рано пытаться подводить итоги жизни и деятельности. Своим мнением на этот счет он поделился в беседе с India Today.
— Думаю, мне еще рано подводить итоги своей жизни. Мы еще поработаем, — заявил глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналистов издания.
Вице-президент телеканала India Today Калли Пури рассказала, что Владимир Путин получил удовольствие во время беседы с журналистами, поэтому разговор затянулся на 100 минут.
19 ноября российский лидер заявил, что продолжительность жизни человека может увеличиться до 150 лет, но и этого будет недостаточно. По мнению главы государства, важнее понять, как эти годы прожить и зачем. Путин отметил, что эти темы составляют российские традиционные ценности. Ранее Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Китае обсудили бессмертие и возможность увеличения максимальной продолжительности жизни до 150 лет уже в этом веке благодаря развитию биотехнологий.