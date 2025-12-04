Центры здоровья в Свердловской области получили новое оборудование

Восемь центров здоровья в Свердловской области оснастили новым медицинским оборудованием в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Современная техника поступила в поликлиники Нижнего Тагила, Серова, Асбеста, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Первоуральска и Екатеринбурга. Среди новинок — спирометры для диагностики заболеваний органов дыхания, биоэлектрический анализатор состава тела и современные стоматологические установки. Оборудование позволит проводить более точные обследования и выявлять заболевания на ранних стадиях.
Центры здоровья можно посетить как по собственному желанию, так и по направлению терапевта. После обследования медики дают пациентам персональные рекомендации по коррекции образа жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.