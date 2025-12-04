Челябинскую область в финале премии «МедиаПоле» представили 2 фермера

Финал Национальной премии «МедиаПоле» прошел в Москве 29−30 ноября. Челябинскую область на мероприятии представили два фермера-блогера, проекты которых популяризируют аграрную отрасль, что отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Всего на премию были поданы 1583 заявки из 79 субъектов РФ. В финал вышли 100 авторов, чьи блоги и проекты посвящены жизни на селе и работе в агропромышленном секторе.
Дмитрий Внуков из Верхнеуральского округа Челябинской области вошел в десятку победителей и призеров конкурса. Он ведет блог «АгроВнук», в котором рассказывает о своей работе, строительстве фермы и деревенском быте. А Екатерина Колчина из Чебаркульского округа представила в финале проект «Поле Урала», посвященный истории семейного фермерского хозяйства, созданного с нуля.
Призовой фонд премии составил 4,5 миллиона рублей. Средства лауреаты смогут направить на развитие своих медиапроектов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.