Физик объяснила, почему москвичи не увидят «Вифлеемскую звезду» из планет зимой

Парад наиболее близких к Солнцу планет — Меркурия, Венеры и Марса — в январе нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
— К сожалению, наблюдать невооруженным глазом это явление нельзя. Все три планеты будут находиться в очень небольшом угловом расстоянии от Солнца и теряться в его лучах, — пояснила специалист в беседе с агентством городских новостей «Москва».
Днем 4 декабря в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на небе начал формироваться солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс начали сходиться впервые с осени 2019 года. Астрономы рассказали, что 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию.
1 декабря в ИКИ РАН заявили, что на вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в этом году комплекс пятен, и предположили, что в этой области светила копится энергия для супервзрыва.