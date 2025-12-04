Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Физик объяснила, почему москвичи не увидят «Вифлеемскую звезду» из планет зимой

Парад наиболее близких к Солнцу планет — Меркурия, Венеры и Марса — в январе нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Парад наиболее близких к Солнцу планет — Меркурия, Венеры и Марса — в январе нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

— К сожалению, наблюдать невооруженным глазом это явление нельзя. Все три планеты будут находиться в очень небольшом угловом расстоянии от Солнца и теряться в его лучах, — пояснила специалист в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Днем 4 декабря в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на небе начал формироваться солнечный парад планет. Меркурий, Венера и Марс начали сходиться впервые с осени 2019 года. Астрономы рассказали, что 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию.

1 декабря в ИКИ РАН заявили, что на вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в этом году комплекс пятен, и предположили, что в этой области светила копится энергия для супервзрыва.