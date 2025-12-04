Ричмонд
Как не навредить ребенку после блокировки Roblox: психолог дала родителям важный совет

Психолог Дугенцова: Если ребенок переживает из-за Roblox, нужно поддержать его.

Источник: Комсомольская правда

Родителям объяснили, как действовать, если у ребенка началась истерика из-за блокировки Roblox. По мнению психолога, важно поддержать ребенка, а не обесценивать его переживания. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

Специалист советует родителям сохранять спокойствие и находиться рядом с ребенком во время срыва. Важно помочь ему прожить эмоции, а не пытаться их быстро остановить.

Дугенцова пояснила, что нельзя говорить ребенку, что это просто игра. Такие слова только усилят негативную реакцию и чувство непонимания.

Психолог рекомендует называть чувства ребенка вслух и дать ему понять, что вы на его стороне. Можно обнять его, если он не против, или просто молча побыть рядом, давая возможность выплакаться.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря. Решение было принято из-за распространения на платформе запрещенного в России контента.

В ведомстве указали на материалы, пропагандирующие экстремизм и терроризм. Также на платформе был обнаружен контент ЛГБТ*-тематики, признанной в РФ экстремистской.

* — Движение признано экстремистским и запрещено на территории России.