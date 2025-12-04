Коржицкий: объединив усилия, ученые Беларуси и России могут решать задачи самого высокого мирового уровня

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединив усилия, ученые Беларуси и России могут решать задачи самого высокого мирового уровня. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий, который 4 декабря принял участие в торжественной церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники, передает корреспондент БЕЛТА.
«Присуждение премии Союзного государства — признание выдающегося вклада авторских коллективов в укрепление научно-технического потенциала и повышение качества жизни наших народов. Эти достижения — блестящие примеры того, как глубокая фундаментальная наука, умноженная на инженерный гений и практическую ориентированность, дает результаты, меняющие жизнь к лучшему», — сказал Денис Коржицкий.
Первая работа, удостоенная премии, — разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования — прорыв в детской травматологии и ортопедии. Работа сочетает в себе высокие технологии аддитивного производства, индивидуальный подход к каждому пациенту и высочайшее мастерство.
Вторая работа — создание высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для минерально-сырьевой базы — имеет стратегическое значение для экономического суверенитета и технологического развития Союзного государства. Создан интеллектуальный инструмент, который позволяет по-новому, эффективно и точно оценивать и использовать общие природные богатства двух стран. Это вклад не только в науку, но и в экономическую безопасность, в создание основы для будущих высокотехнологичных отраслей промышленности.
«Оба коллектива, каждый в своей сфере, демонстрируют силу союзной науки. Они показали, что, объединив интеллектуальные ресурсы, исследовательские школы и инфраструктуру Беларуси и России, мы можем решать задачи самого высокого мирового уровня», — заключил председатель ГКНТ.
Историческим стартом премии Союзного государства в области науки и техники является 19 июня 2018 года, именно тогда постановлением Высшего государственного совета Союзного государства она была учреждена. 1 апреля 2022 года Президент Беларуси вручил премии Союзного государства в области науки и техники за 2021 год.
Премия присуждается белорусским и российским ученым и специалистам за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения, существенно обогатившие мировую науку и внесшие значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за совместную разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности Союзного государства. -0-
Фото Татьяны Матусевич.