Коржицкий: объединив усилия, ученые Беларуси и России могут решать задачи самого высокого мирового уровня

Вторая работа — создание высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для минерально-сырьевой базы — имеет стратегическое значение для экономического суверенитета и технологического развития Союзного государства. Создан интеллектуальный инструмент, который позволяет по-новому, эффективно и точно оценивать и использовать общие природные богатства двух стран. Это вклад не только в науку, но и в экономическую безопасность, в создание основы для будущих высокотехнологичных отраслей промышленности.