Заменят ли электронные паспорта бумажные: в Госдуме дали ответ

Депутат Нилов: Электронные паспорта не вытеснят бумажные.

Источник: Комсомольская правда

Россия не планирует полностью отказываться от привычных бумажных паспортов в пользу цифровых. Электронный документ будет добровольной альтернативой, существующей параллельно, сообщил NEWS.ru глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, нововведение в первую очередь оценят молодые люди. Однако необходимо учитывать привычки и возможное недоверие к цифровизации среди старшего поколения.

Нилов добавил, что подобный подход уже успешно применялся при переходе на электронные трудовые книжки. Тогда традиционный бумажный документ также сохранился по желанию граждан.

Ранее KP.RU писал о начале активного внедрения цифровых паспортов. Такой ID представляет собой QR-код для удостоверения личности, который можно создать в мессенджере Max. Сейчас новый сервис работает в тестовом режиме. Например, с его помощью можно подтвердить возраст при покупке алкоголя в ограниченном числе магазинов.