Заменят ли электронные паспорта бумажные: в Госдуме дали ответ

Ранее KP.RU писал о начале активного внедрения цифровых паспортов. Такой ID представляет собой QR-код для удостоверения личности, который можно создать в мессенджере Max. Сейчас новый сервис работает в тестовом режиме. Например, с его помощью можно подтвердить возраст при покупке алкоголя в ограниченном числе магазинов.