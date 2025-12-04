Заменят ли электронные паспорта бумажные: в Госдуме дали ответ

Россия не планирует полностью отказываться от привычных бумажных паспортов в пользу цифровых. Электронный документ будет добровольной альтернативой, существующей параллельно, сообщил NEWS.ru глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
По мнению парламентария, нововведение в первую очередь оценят молодые люди. Однако необходимо учитывать привычки и возможное недоверие к цифровизации среди старшего поколения.
Нилов добавил, что подобный подход уже успешно применялся при переходе на электронные трудовые книжки. Тогда традиционный бумажный документ также сохранился по желанию граждан.
Ранее KP.RU писал о начале активного внедрения цифровых паспортов. Такой ID представляет собой QR-код для удостоверения личности, который можно создать в мессенджере Max. Сейчас новый сервис работает в тестовом режиме. Например, с его помощью можно подтвердить возраст при покупке алкоголя в ограниченном числе магазинов.