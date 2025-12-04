Юрий Слюсарь назвал парк Плевен «примером застывших 90-х»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости кардинального обновления парка имени города Плевен в Ростове-на-Дону. В эфире программы «Разговор напрямую» он назвал текущее состояние парка «примером застывших 90-х».
Ключевой проблемой парка являются незаконные торговые объекты. По словам губернатора, соглашение с предпринимателем, возведшим 47 нестационарных объектов, не принесло результатов, и переговоры о цивилизованном решении зашли в тупик. Власти вынуждены были обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора и сносе всех построек.
— Так обсадить памятник и на почву администрации поставить странные сооружения, это нужно сильно не любить Ростов, — отметил губернатор.
Судебное решение должно стать первым шагом к масштабному преобразованию территории и созданию современного общественного пространства для жителей всего города.
