Юрий Слюсарь назвал парк Плевен «примером застывших 90-х»

Ключевой проблемой парка являются незаконные торговые объекты. По словам губернатора, соглашение с предпринимателем, возведшим 47 нестационарных объектов, не принесло результатов, и переговоры о цивилизованном решении зашли в тупик. Власти вынуждены были обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора и сносе всех построек.