Юрий Слюсарь назвал парк Плевен «примером застывших 90-х»

Власти Ростовской области через суд добиваются сноса незаконных объектов в парке Плевен.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о необходимости кардинального обновления парка имени города Плевен в Ростове-на-Дону. В эфире программы «Разговор напрямую» он назвал текущее состояние парка «примером застывших 90-х».

Ключевой проблемой парка являются незаконные торговые объекты. По словам губернатора, соглашение с предпринимателем, возведшим 47 нестационарных объектов, не принесло результатов, и переговоры о цивилизованном решении зашли в тупик. Власти вынуждены были обратиться в арбитражный суд с иском о расторжении договора и сносе всех построек.

— Так обсадить памятник и на почву администрации поставить странные сооружения, это нужно сильно не любить Ростов, — отметил губернатор.

Судебное решение должно стать первым шагом к масштабному преобразованию территории и созданию современного общественного пространства для жителей всего города.

