Выяснилось, кому противопоказан ибупрофен

Обезболивающее не рекомендуется принимать людям, страдающим язвенной болезнью желудка.

Источник: Аргументы и факты

Популярное обезболивающее ибупрофен может представлять опасность для людей с рядом хронических заболеваний. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Отмечается, что препарат не является универсальным средством и имеет серьезные ограничения по применению. В первую очередь его нельзя использовать лицам с аллергией на само действующее вещество, а также ацетилсалициловую кислоту или другие нестероидные противовоспалительные препараты.

Помимо этого, ибупрофен не рекомендуется принимать людям, страдающим язвенной болезнью желудка, бронхиальной астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с почками. При наличии этих состояний от лекарства лучше отказаться.

Ранее фармаколог Владимир Петров заявил, что среди лекарств решает не бренд, а действующее вещество.