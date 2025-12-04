Средняя зарплата в Башкирии стала выше 72 тысяч рублей: однако темпы роста медленнее, чем в среднем по России

Средняя зарплата в Башкирии за первые девять месяцев 2025 года выросла на 11,1% и составила 72 153 рубля. Однако этот рост оказался ниже общероссийского, это показатель увеличился на 14,3% и достиг 96 255 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.