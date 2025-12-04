Ричмонд
Средняя зарплата в Башкирии стала выше 72 тысяч рублей: однако темпы роста медленнее, чем в среднем по России

В Башкирии рост зарплат медленнее, чем в среднем по России.

Источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата в Башкирии за первые девять месяцев 2025 года выросла на 11,1% и составила 72 153 рубля. Однако этот рост оказался ниже общероссийского, это показатель увеличился на 14,3% и достиг 96 255 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Среди регионов Приволжского федерального округа республика занимает шестое место по уровню доходов. Лидерами ПФО являются Татарстан со средней зарплатой в 86 082 рубля и Пермский край (80 224 рубля). Средний показатель по всему округу (74 443 рубля) также превышает башкирский. Самые низкие доходы в ПФО зафиксированы в Саратовской области — 64 757 рублей.

Самые высокие зарплаты в стране получают жители Чукотки (207 379 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (178 633 рубля), Москвы (170 544 рубля) и Магаданской области (163 027 рублей).

