Инфекционист рассказала, для кого гонконгский грипп представляет наибольшую опасность

Напомним, что Гонконгский грипп — один из самых опасных штаммов вируса типа А. Впервые он вызвал пандемию в 1968 году, унесшую жизни миллионов людей по всему миру. Этот вирус отличается тяжелым течением и серьезными осложнениями. Его отголоски в культуре можно найти даже в песне Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».