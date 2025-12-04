Инфекционист рассказала, для кого гонконгский грипп представляет наибольшую опасность

Гонконгский грипп несет наибольшую угрозу беременным женщинам, маленьким детям и пожилым людям старше 65 лет. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Елена Мескина.
Специалист пояснила, что это заболевание может протекать тяжелее, чем свиной грипп. В группе особого риска также находятся люди с болезнями сердца, легких, ожирением и иммунодефицитом.
Мескина отметила, что для беременных эта инфекция особенно опасна. Она может привести к трагическим последствиям, включая выкидыш, гибель ребенка или даже смерть самой женщины.
По словам инфекциониста, в России пока не зафиксировано серьезного превышения эпидемического порога по этому гриппу. Однако врачи отмечают рост числа госпитализаций с таким диагнозом.
Напомним, что Гонконгский грипп — один из самых опасных штаммов вируса типа А. Впервые он вызвал пандемию в 1968 году, унесшую жизни миллионов людей по всему миру. Этот вирус отличается тяжелым течением и серьезными осложнениями. Его отголоски в культуре можно найти даже в песне Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».