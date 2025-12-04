Лесопожарный центр Красноярского края оснастили новым транспортом

Партия новых грузопассажирских вахтовых автобусов повышенной проходимости поступила в Лесопожарный центр Красноярского края, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Транспорт будет использован для доставки оборудования к местам тушения возгораний, с которыми в России борются в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Машины способны вместить 30 человек. С их помощью в оперативном режиме к очагам возгораний в труднодоступной местности также будут перебрасывать бригады специалистов. Автобусы обладают полным приводом, высокой мощностью, оснащены системой круиз-контроля, утепленным кузовом и встроенной вентиляцией.
«В труднопроходимой местности, где нет дорог, добраться до очагов возгораний можно только на такой высокопроходимой спецтехнике. Также вахтовые автомобили необходимы для маневрирования силами и средствами: это позволяет усиливать действующую лесопожарную группировку сразу несколькими бригадами», — отметил директор центра Виталий Простакишин.
Новую технику планируют распределить между северными подразделениями центра. Напомним, что ранее региональные лесные пожарные получили тепловизоры, радиостанции, пожарные резервуары и другое оборудование.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.