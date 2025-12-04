В Старо-Абдуловской школе в Татарстане открыли агротехкласс

Специализированный агротехнологический класс по генетике и селекции растений открыли на базе Старо-Абдуловской школы в Республике Татарстан, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Такие пространства для обучения детей в России обустраивают в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Класс оснащен современным оборудованием. Речь идет в том числе о гидропонных стеллажах, цифровой лаборатории и интерактивном комплексе. Получать новые знания и навыки в классе будут учащиеся 7−11-х классов. В разработке программы для школьников участвовали преподаватели Сармановского аграрного колледжа и Казанского государственного аграрного университета.
Отметим, что в Татарстане уже действует 15 таких классов. До конца года в регионе планируют открыть еще 5.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.