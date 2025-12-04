Школьный музей в Тверской области победил во всероссийском конкурсе

Комплексный историко-краеведческий музей Удомельской школы № 1 в Тверской области занял первое место в номинации «Лучшее музейное мероприятие» на Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций, сообщили в правительстве региона. Такие экспозиционные пространства прививают детям чувство патриотизма, что отвечает целям национального проекта «Молодежь и дети».
Всего в конкурсе участвовали более 500 музейных зон со всей страны. Возможности Тверской области были продемонстрированы в семи номинациях. Подчеркивается, что конкурс стал одной из ключевых инициатив Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.
«Высокие результаты, которые показали наши школьные музеи на федеральном уровне, — это закономерный итог системной работы по патриотическому воспитанию и краеведению в регионе. Каждый проект, представленный на конкурс, — это живая история, воплощенная в экспонатах, исследованиях и творчестве наших детей», — отметила директор Центра развития творчества детей и молодежи Тверской области Ирина Дюдяева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.