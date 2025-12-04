Бесплатный общественный Wi-Fi стал доступен во всех районах Новоуральска

Все районы Новоуральска теперь обеспечены общественным бесплатным Wi-Fi, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Цифровизация городских пространств отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В Новоуральске, в частности, установили 8 точек беспроводного подключения к интернету. Уточним, что по федеральной программе «Умный город» такие же работы проведут в Екатеринбурге, Полевском и Каменске-Уральском.
Сеть под названием Free_Wi-Fi теперь можно найти на территориях ключевых общественных пространств, благоустроенных в Новоуральске в последние годы. Подключиться к ней можно с 6:00 до 22:00. Авторизация осуществляется по номеру мобильного телефона. Ограничение по времени было введено в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Точки доступа работают на аллеях Молодежи, Трудовой и Боевой Славы, детских площадках «Медуза» и «Космос», бульваре академика И. К. Кикоина, Комсомольском Арбате, между улицами Дудина и Октябрьской.
«Модернизацию городской инфраструктуры будем продолжать. На 2026 год уже запланирован запуск двух точек доступа Free_Wi-Fi — на благоустроенном городском пляже и в районе нового детского игрового комплекса “Сказка” в Южном районе. Беспроводная сеть станет доступна вместе с открытием территорий для всех горожан», — сообщил глава города Вячеслав Тюменцев.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.