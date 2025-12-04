Бесплатный общественный Wi-Fi стал доступен во всех районах Новоуральска

Сеть под названием Free_Wi-Fi теперь можно найти на территориях ключевых общественных пространств, благоустроенных в Новоуральске в последние годы. Подключиться к ней можно с 6:00 до 22:00. Авторизация осуществляется по номеру мобильного телефона. Ограничение по времени было введено в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Точки доступа работают на аллеях Молодежи, Трудовой и Боевой Славы, детских площадках «Медуза» и «Космос», бульваре академика И. К. Кикоина, Комсомольском Арбате, между улицами Дудина и Октябрьской.