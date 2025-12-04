Дизайнер Кузнецова объяснила, от чего стоит отказаться в новогоднем декоре

Кузнецова также предостерегает от перегруженности пространства украшениями. Многочисленные гирлянды, статуэтки и мишура создают ощущение визуального хаоса. Она рекомендует выбрать один главный акцент, например нарядную елку, и придерживаться гармоничной цветовой гаммы, используя не более трех базовых цветов.