Дизайнер Кузнецова объяснила, от чего стоит отказаться в новогоднем декоре

Перегружать жилое пространство пластиковым декором и смешивать стили перед Новым годом не рекомендуется. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер Ксения Кузнецова.
Эксперт советует отказаться от искусственных украшений, таких как пластиковая хвоя или искусственный снег. Вместо этого предпочтение стоит отдавать натуральным материалам — деревянным спилам, лесным шишкам или живой хвое для создания атмосферных композиций.
По словам дизайнера, новогодний декор должен сочетаться с основным стилем интерьера. Важно избегать смешения разных цветовых тем и стилей, заранее продумав общую композицию.
Кузнецова также предостерегает от перегруженности пространства украшениями. Многочисленные гирлянды, статуэтки и мишура создают ощущение визуального хаоса. Она рекомендует выбрать один главный акцент, например нарядную елку, и придерживаться гармоничной цветовой гаммы, используя не более трех базовых цветов.
Ранее врач Елена Пятикова заявила, что гирлянды и мишура могут вызвать аллергию у детей и животных.