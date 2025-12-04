Один из лучших триллеров года: что известно о фильме «Метод исключения»

25 лет проработав на бумажной фабрике, Ю Ман Су стал высококлассным специалистом. Можно сказать, что жизнь мужчины удалась: у него любящая жена, двое детей и прекрасный дом. Однако практически за один день герой становится безработным. Через несколько месяцев, так и не найдя работу из-за кризиса в отрасли, Ман Су сталкивается с перспективой потерять свой дом и от отчаяния начинает физически устранять конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных, но с блестящим резюме.