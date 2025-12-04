Один из лучших триллеров года: что известно о фильме «Метод исключения»

4 декабря в российский прокат вышла южнокорейская лента «Метод исключения» со звездой нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Ли Бёнхоном в главной роли. Фильм назван одним из лучших триллеров года — его рейтинг по версии сайта Rotten Tomatoes составил 100 процентов. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет фильма «Метод исключения».
25 лет проработав на бумажной фабрике, Ю Ман Су стал высококлассным специалистом. Можно сказать, что жизнь мужчины удалась: у него любящая жена, двое детей и прекрасный дом. Однако практически за один день герой становится безработным. Через несколько месяцев, так и не найдя работу из-за кризиса в отрасли, Ман Су сталкивается с перспективой потерять свой дом и от отчаяния начинает физически устранять конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных, но с блестящим резюме.
В ролях:
Ли Бёнхон («Игра в кальмара», «Объединенная зона безопасности») — Ман Су;Сон Йеджин («Аромат лета», «Игра в переговоры», «Последняя принцесса») — жена главного героя Ми Ри;Пак Хисун («Мое имя», «Игра в кальмара») — бывший коллега главного героя Чхве Сон Чхоль;Чха Сын Вон («Багаж», «Наша синева») — конкурент главного героя Го Си Чжо;Ли Сон Мин («Чертовски счастливый день», «Теневой детектив») — Ку Бом Мо;Ём Хёран («Когда жизнь дает тебе мандарины», «Слава») — А-Ра;Ю Ён Сок («Чертовски счастливый день», «Мистер Саншайн») — О Чжин Хои другие актеры.
Производство.
Фильм снял известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, работавший ранее над такими проектами, как «Олдбой», «Сочувствие господину Месть», «Жажда» и «Решение уйти». «Метод исключения» является киноадаптацией романа американского писателя Дональда Уэстлейка «Топор».
Как рассказывал режиссер, между появлением идеи снять фильм по роману Уэстлейка и ее реализацией прошло 20 лет. По его словам, за это время он смог собрать подходящую команду и добиться бюджета, который был необходим для съемок.
Отзывы критиков.
Критики высоко оценили картину. Они отмечают, что фильм в кроваво-комедийной форме ярко подсвечивает проблемы общества и незащищенность представителей среднего класса. В ленте уживаются социальная сатира, черный юмор, а также заметно влияние режиссеров Альфреда Хичкока и Клода Шаброля.
Фильм победил в номинации «Выбор зрителя» в международной секции Международного кинофестиваля в Торонто в 2025 году. Кроме того, Корейский совет по кинематографии объявил, что эта лента будет выдвинута от Южной Кореи на 98-й премии «Оскар» в 2026 году в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
