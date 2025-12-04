В УСК рассказали о жестоком случае обращения с ребенком в Ветковском районе

Бабушка принимала такие меры из-за плохого, по ее словам, поведения внука. Непослушание, неудовлетворительное поведение в школе, нежелание делать уроки, по оценке старшей родственницы, требовали наказания в воспитательных целях. «Когда бабушка при очередном непослушании внука повторно решила его наказать аналогичным образом, тот отказался стоять на гречке, за что она привязала внука к спинке стула скотчем и несколько раз ударила ладонями по лицу», — уточнил Дмитрий Степанчиков.