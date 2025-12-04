В УСК рассказали о жестоком случае обращения с ребенком в Ветковском районе

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в этом году зафиксированы случаи домашнего насилия в отношении 17 несовершеннолетних. Такие данные привел журналистам заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Дмитрий Степанчиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Так, в марте между престарелой жительницей Ветковского района и ее 10-летним внуком разгорелся конфликт. «Бабушка поставила его коленями на гречневую крупу. Когда мальчик, испытывая боль, пытался встать, она решила подавить его волю. Чтобы продолжить свои действия, привязала его руки скотчем к табуретке и стала бить по различным частям тела руками и ремнем», — рассказал заместитель начальника УСК.
Бабушка принимала такие меры из-за плохого, по ее словам, поведения внука. Непослушание, неудовлетворительное поведение в школе, нежелание делать уроки, по оценке старшей родственницы, требовали наказания в воспитательных целях. «Когда бабушка при очередном непослушании внука повторно решила его наказать аналогичным образом, тот отказался стоять на гречке, за что она привязала внука к спинке стула скотчем и несколько раз ударила ладонями по лицу», — уточнил Дмитрий Степанчиков.
Этот «воспитательный» момент установила комиссия по делам несовершеннолетних, которая в тот день посещала место жительства ребенка.
По результатам расследования в отношении подозреваемой уголовное преследование прекращено в связи с амнистией.
В целом за январь-ноябрь в регионе отмечается тенденция к снижению преступлений, связанных с домашним насилием. «В Гомельской области зарегистрировано 280 таких преступлений против 376 в 2024-м. По возбужденным в 2025 году уголовным делам, связанным с домашним насилием, из 245 потерпевших 215, или 87,8%, являются женщины. Также зафиксированы случаи домашнего насилия в отношении 17 несовершеннолетних», — привел аналитику Дмитрий Степанчиков. -0-