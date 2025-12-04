Одиннадцать педиатров Кубани стали лауреатами премии «Врач с большой буквы»

Лауреатами национальной экспертной премии «Врач с большой буквы» стали одиннадцать участковых педиатров Краснодарского края, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Премия присуждается врачам за высокое качество работы и вклад в укрепление здоровья населения. Победители определялись по ряду критериев, включая качество патронажа, регулярность наблюдения детей в возрасте до 2 лет и полноту проведения обследований.
В этом году эксперты особо отметили вклад педиатров в сохранение здоровья детей раннего возраста. Главным призом для победителей станет очная стажировка в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова.
«Такая награда позволяет педиатрам повышать свои профессиональные компетенции и получать ценные знания, а также знакомиться с передовыми технологиями и инновационными методами лечения. Это значимая инвестиция в региональное здравоохранение и ценный вклад в сохранение здоровья нашего будущего поколения. Таким образом, цели премии “Врач с большой буквы” в полной мере отвечают задачам национального проекта о продолжительной и активной жизни населения», — отметила заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.