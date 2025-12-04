Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аскинскую больницу в Башкирии оснастили новым рентген-аппаратом

Его можно с легкостью передвигать благодаря маневренному и устойчивому шасси.

Современный передвижной рентген-аппарат установили в Аскинской центральной районной больнице в Республике Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Его закупили в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Аппарат позволяет проводить диагностику непосредственно в больничных палатах, что особенно важно для маломобильных пациентов. Благодаря цифровым технологиям, встроенным в устройство, врач сразу же может увидеть на экране компьютера полученные снимки в высоком качестве.

«Аппарат легко передвигать с помощью маневренного и в то же время устойчивого шасси», — добавил заведующий хирургическим отделением Аскинской центральной районной больницы Рим Мухаметов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.