В Адыгее 213 многодетных матерей получили досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию имеют мамы троих детей (в 57 лет), четверых (в 56 лет) и пятерых (в 50 лет). Для назначения выплаты необходим страховой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Младший ребенок на момент обращения должен достичь возраста восьми лет. В страховой стаж засчитываются также и периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.