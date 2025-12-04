В Адыгее 213 многодетных матерей получили досрочную пенсию

Досрочный выход на пенсию в 2025 году в Республике Адыгее оформили 213 многодетных матерей, сообщили в министерстве труда и социального развития региона. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».
Право на досрочную пенсию имеют мамы троих детей (в 57 лет), четверых (в 56 лет) и пятерых (в 50 лет). Для назначения выплаты необходим страховой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Младший ребенок на момент обращения должен достичь возраста восьми лет. В страховой стаж засчитываются также и периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
Льгота распространяется и на мам, воспитывающих усыновленных детей, при условии, что усыновление произошло до достижения ими восьмилетнего возраста. Для оформления пенсии необходимо заблаговременно обратиться в региональное отделение социального фонда России с документами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.