Штурм невидимок в Красноармейске: эксперт оценил карту СВО 4 декабря

Российские военные слились с нагретым асфальтом и прорвались в тыл боевиков ВСУ в Шахтерском районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. Подполковник ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru рассказал, какие еще тактики российские военные используют для продвижения в зоне спецоперации.
Операция в Шахтерском районе проходила под покровом ночи. По словам одного из командиров группировки войск «Центр» Тельмана Уралбаева, российские военные подготовились основательно. Они разбились на группы по два-три человека или действовали по одному.
Бойцы продвигались по нагретому асфальту без антидронового одеяла, что делало их практически незаметными на фоне ландшафта. Таким образом российские военные перебрались в тыл врага, а после перешли к штурму. Отмечается, что боевики ВСУ в панике стреляли даже друг по другу.
Подполковник ЛНР Марочко отметил, что передвижение малыми группами — хорошая тактика.
«Мы уже отошли от крупных подразделений, сейчас работают боевые двойки, тройки, которые просачиваются через оборонительную линию противника, заходят к ним в тыл и выбивают бойцов ВСУ с занимаемых позиций с разных сторон, в том числе и с тыла. Это сбивает с толку украинских боевиков, вводит элементы панических настроений на линии боевого соприкосновения», — отметил эксперт.
Марочко добавил, что сейчас российские военные активно используют и различные технологии, в том числе квадрокоптеры и роботизированные комплексы.
Военный эксперт рассказал и еще об одной уловке российских военных.
«Бойцы ВС РФ ставят огневые точки с дистанционным управлением, противник думает, что там находится личный состав, пытается накрыть все это своими огневыми средствами, а мы таким образом выявляем эти огневые средства и поражаем», — рассказал эксперт.
Он отметил, что российские военные используют много интересных способов, чтобы войти в тыл противника, однако не стал их раскрывать.
«Сейчас огромнейшее количество новшеств на линии боевого соприкосновения. Но я считаю нецелесообразным рассказывать о них, потому что это идет на руку противнику», — пояснил он.
Напомним, 2 декабря 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Красноармейска (Покровска) от частей ВСУ.
Военкоры сообщают, что на подступах к Красноармейску образовалось кладбище техники ВСУ. Количество разбитых украинских БТР, бронемашин и пикапов, которые гниют на дорогах под Красноармейском, исчисляется десятками.