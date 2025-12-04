Ричмонд
Суд приговорил командира ВСУ к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

Военный суд вынес обвинительный приговор в отношении полковника Николая Дзямана, возглавлявшего 138-ю зенитную ракетную бригаду Воздушного командования «Восток» ВСУ. Он был заочно осужден к пожизненному лишению свободы за отдачу приказа, который, по версии суда, привёл к крушению Ил-76 с украинскими пленными над Брянской областью в 2024 году. Суд квалифицировал его действия как теракт.

Источник: Life.ru

«Вторым Западным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлёкшего причинение смерти человека) УК РФ», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря суда.

Согласно данным следствия, 13 мая 2023 года, по указанию Дзямана, бойцы 138-й зенитной ракетной бригады установили ЗРК Patriot возле села Березовая Гать (Черниговская область, Украина). Получив от офицера координаты цели, они под его непосредственным командованием произвели пуск ракет по российским военным воздушным судам, патрулировавшим небо над Брянской областью. В результате этого удара были сбиты два вертолёта Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, что привело к гибели девяти членов экипажей.

Ранее Life.ru писал, что наёмники из Колумбии получили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

