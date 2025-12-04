Суд приговорил командира ВСУ к пожизненному заключению за приказ сбить Ил-76

«Вторым Западным окружным военным судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлёкшего причинение смерти человека) УК РФ», — приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря суда.
Согласно данным следствия, 13 мая 2023 года, по указанию Дзямана, бойцы 138-й зенитной ракетной бригады установили ЗРК Patriot возле села Березовая Гать (Черниговская область, Украина). Получив от офицера координаты цели, они под его непосредственным командованием произвели пуск ракет по российским военным воздушным судам, патрулировавшим небо над Брянской областью. В результате этого удара были сбиты два вертолёта Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 ВКС РФ, что привело к гибели девяти членов экипажей.
Ранее Life.ru писал, что наёмники из Колумбии получили 13 лет строгого режима за участие в военных действиях на стороне Украины. Они участвовали в боях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.
