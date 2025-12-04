В Ленобласти обновили участок дороги Санкт-Петербург — Матокса

Ремонт участка региональной дороги Санкт-Петербург — Матокса протяженностью более трех километров завершили во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На участке между деревнями Лехтуси и Матокса специалисты полностью обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли свежую разметку и установили новые дорожные знаки. Также было обновлено дорожное полотно у автоматического пункта весогабаритного контроля.
Трасса Санкт-Петербург — Матокса является одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Всеволожский и Приозерский районы. По этому участку ежедневно проезжает более 6 тысяч автомобилей, многие жители используют его для поездок на работу в Санкт-Петербург.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.