В Ленобласти обновили участок дороги Санкт-Петербург — Матокса

Его протяженность — более трех километров.

Ремонт участка региональной дороги Санкт-Петербург — Матокса протяженностью более трех километров завершили во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в региональном дорожном комитете. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На участке между деревнями Лехтуси и Матокса специалисты полностью обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, нанесли свежую разметку и установили новые дорожные знаки. Также было обновлено дорожное полотно у автоматического пункта весогабаритного контроля.

Трасса Санкт-Петербург — Матокса является одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Всеволожский и Приозерский районы. По этому участку ежедневно проезжает более 6 тысяч автомобилей, многие жители используют его для поездок на работу в Санкт-Петербург.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.