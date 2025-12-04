Международный фестиваль «Тэатральны куфар БДУ» стартовал в Белгосуниверситете

Участников фестиваля на торжественной церемонии открытия приветствовал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. «Фестиваль — это уже сложившаяся традиция БГУ, которая насчитывает 19 лет. За почти два десятилетия масштабный форум объединил артистов из более чем 60 стран. Несмотря на разность языков, культур и менталитета, артисты на сцене стирают все барьеры. Театр — это особый язык, это межкультурное общение, где все понимают друг друга без слов, через особую атмосферу, яркие события, паузы и эмоции. Фестиваль имеет большое значение и для образования. Он просвещает, обогащает, помогает посмотреть вглубь себя, задать себе главные вопросы и найти на них ответы. Убежден, что фестиваль подарит каждому из присутствующих незабываемые эмоции и впечатления, откроет новые внутренние грани и возможности», — отметил руководитель вуза.