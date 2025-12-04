4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль «Тэатральны куфар БДУ» стартовал в Белгосуниверситете, передает корреспондент БЕЛТА.
Участников фестиваля на торжественной церемонии открытия приветствовал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король. «Фестиваль — это уже сложившаяся традиция БГУ, которая насчитывает 19 лет. За почти два десятилетия масштабный форум объединил артистов из более чем 60 стран. Несмотря на разность языков, культур и менталитета, артисты на сцене стирают все барьеры. Театр — это особый язык, это межкультурное общение, где все понимают друг друга без слов, через особую атмосферу, яркие события, паузы и эмоции. Фестиваль имеет большое значение и для образования. Он просвещает, обогащает, помогает посмотреть вглубь себя, задать себе главные вопросы и найти на них ответы. Убежден, что фестиваль подарит каждому из присутствующих незабываемые эмоции и впечатления, откроет новые внутренние грани и возможности», — отметил руководитель вуза.
По случаю открытия XIX Международного фестиваля «Тэатральны куфар БДУ» ректор зачитал приветственный адрес председателя Совета Республики Натальи Кочановой.
В этом году в конкурсной программе мероприятия участвуют шесть молодежных театров из БГУ, БГУКИ, БГПУ им. М. Танка, Могилевского государственного колледжа искусств, Полоцкого городского Дворца культуры. Специальным гостем стал Театр киноактера им. Михаила Туманишвили (Грузия).
Формат «тэатральнага куфара» включает в себя конкурсную программу. Обладателя Гран-при и лауреатов в номинациях «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер», «Лучшая сценография» определят зрители. После просмотров спектаклей им предстоит заполнить бюллетень и оставить его в урне. Всего оценят шесть постановок, которые пройдут на четырех площадках Минска. Среди них Драматический театр белорусской армии, Лицей им. Ф. Э. Дзержинского БГУ, арт-пространство БГУ и Республиканский Дворец культуры профсоюзов.
После церемонии открытия фестиваля гостям покажут спектакль «Не покидай меня…» по пьесе Алексея Дударева. Постановку представят актеры заслуженного любительского коллектива Беларуси народного театра «Пилигрим» Полоцкого городского Дворца культуры под руководством режиссера Веры Киселевой. Также участники фестиваля встретятся с актерами Драматического театра белорусской армии.
Спектакль «Сымон-музыка» по одноименной поэме Якуба Коласа народного литературного театра «Жывое слова» БГПУ им. М. Танка состоится 5 декабря. Одновременно в это же время народный студенческий драматический театр «На балконе» БГУ покажет «Стеклянный зверинец» по мотивам пьесы американского драматурга Теннесси Уильямса. Завершится второй день фестиваля спектаклем «Не моя вина» в исполнении театра «На балконе» БГУ. Продолжит фестиваль 6 декабря постановка «Карточки для Э.» театра «Атмосфера» Могилевского государственного колледжа искусств. Театр документа БГУКИ покажет спектакль «Тема с вариациями/концерт» по документальным и поэтическим материалам советского поэта Владимира Маяковского.
Церемония награждения победителей пройдет 7 декабря. Завершится фестиваль спектаклем «Долгий день уходит в ночь», подготовленным Театром киноактера им. Михаила Туманишвили. -0-