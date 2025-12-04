С 1 января россиян перестанут пускать в Грузию без медицинской страховки

Для поездки в Грузию россиянам необходим действующий заграничный паспорт, виза не требуется. Срок пребывания без визы разрешен до одного года. При путешествии с детьми на каждого ребенка нужен отдельный загранпаспорт, а при поездке с одним из родителей требуется нотариально заверенное согласие второго родителя.