С 1 января россиян перестанут пускать в Грузию без медицинской страховки

Россиянам с 1 января 2026 года потребуется страховой полис для въезда в Грузию, сообщает Интерфакс со ссылкой на туроператоров.
По информации Национальной администрации туризма Грузии, туристам необходимо иметь при себе медицинскую страховку и страховку от несчастных случаев на английском или грузинском языке.
Страховая сумма полиса должна составлять не менее $30 тыс., а действие — на весь период пребывания в стране, начиная с момента въезда.
Для поездки в Грузию россиянам необходим действующий заграничный паспорт, виза не требуется. Срок пребывания без визы разрешен до одного года. При путешествии с детьми на каждого ребенка нужен отдельный загранпаспорт, а при поездке с одним из родителей требуется нотариально заверенное согласие второго родителя.
Ранее в Грузии задержали двух россиян за незаконное нахождение в стране.