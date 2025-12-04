Автовокзал в Сальске планируют открыть 1 апреля 2026 года

Новое модульное здание автовокзала в Сальске планируют открыть 1 апреля 2026 года. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В Сальске интенсивное автобусное сообщение и внутри района, и с другими муниципалитетами. Там, конечно, автовокзал новый нужен. Собственник обещает к 1 апреля 2026 года открыться. Надеюсь, это обещание будет выполнено, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Глава региона напомнил, что возведением объекта занимается группа компаний «Донавтовокзал». Построить планируют современное здание с залом ожидания, камерами хранения и необходимой инфраструктурой.
