Автовокзал в Сальске планируют открыть 1 апреля 2026 года

В Сальске собираются открыть новое модульное здание автовокзала.

Источник: Комсомольская правда

Новое модульное здание автовокзала в Сальске планируют открыть 1 апреля 2026 года. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В Сальске интенсивное автобусное сообщение и внутри района, и с другими муниципалитетами. Там, конечно, автовокзал новый нужен. Собственник обещает к 1 апреля 2026 года открыться. Надеюсь, это обещание будет выполнено, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Глава региона напомнил, что возведением объекта занимается группа компаний «Донавтовокзал». Построить планируют современное здание с залом ожидания, камерами хранения и необходимой инфраструктурой.

