Долина отказалась вернуть деньги покупательнице её квартиры по мировому соглашению

Резонансное дело о квартире певицы Ларисы Долиной продолжает развиваться в судебных инстанциях. Летом 2024 года Долина, став жертвой мошенников, передала им деньги после продажи недвижимости. Через суд исполнительница добилась отмены сделки и возврата квартиры в свою собственность. В результате покупательница, Полина Лурье, осталась без жилья и без уплаченных денег, а сама ситуация получила в название «схема Долиной». Однако на днях Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. После рассмотрения материалов дела было принято решение назначить заседание на 16 декабря.