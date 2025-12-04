Ричмонд
Долина отказалась вернуть деньги покупательнице её квартиры по мировому соглашению

Защита Полины Лурье предлагала певице Ларисе Долиной урегулировать судебный спор о квартире через мировое соглашение. Данное заявление сделала адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с РИА «Новости».

Согласно условиям предложения, право собственности на недвижимость должно было полностью вернуться Долиной, а Лурье — получить обратно всю сумму, уплаченную за квартиру. Однако сторона певицы отклонила это предложение.

Резонансное дело о квартире певицы Ларисы Долиной продолжает развиваться в судебных инстанциях. Летом 2024 года Долина, став жертвой мошенников, передала им деньги после продажи недвижимости. Через суд исполнительница добилась отмены сделки и возврата квартиры в свою собственность. В результате покупательница, Полина Лурье, осталась без жилья и без уплаченных денег, а сама ситуация получила в название «схема Долиной». Однако на днях Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. После рассмотрения материалов дела было принято решение назначить заседание на 16 декабря.

