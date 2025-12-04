Умер Сергей Дубинин, экс-глава Банка России

В возрасте 74 лет умер Сергей Дубинин, бывший руководитель Центрального Банка России (ЦБ РФ). Об этом 4 декабря сообщили на сайте регулятора.
«4 декабря ушел из жизни экономист и государственный деятель Сергей Константинович Дубинин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что руководство Центробанка выразило соболезнования родным и близким Дубинина. Уточнялось, что Дубинин возглавлял ЦБ РФ в сложный для экономики страны период — с 1995 по 1998 год.
В публикации подчеркнули, что Дубинин способствовал выходу экономики России из состояния гиперинфляции в первые годы переходного периода. Также он внес большой вклад в формирование банковской системы страны.