Юная волгоградская пловчиха завоевала серебряную медаль первенства России

Соревнования проходили в подмосковном Раменском и собрали более 200 участников из 46 регионов страны. Для Варвары Мачалиной эти старты стали дебютными на столь высоком уровне. Она выступала в классе S5 и в финальной гонке на 200 метров комплексным плаванием заняла второе место, уступив только спортсменке из Москвы. Этот результат также позволил ей выполнить норматив кандидата в мастера спорта России. Юная спортсменка является воспитанницей региональной спортивной школы по адаптивным видам спорта и тренируется под руководством наставника Ирины Ахмеровой.