Юная волгоградская пловчиха завоевала серебряную медаль первенства России

Серебряным призером юношеско-юниорского первенства России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата стала 12-летняя жительница Волгограда Варвара Мачалина, сообщили в комитете физической культуры и спорта Волгоградской области. Победы спортсменов способствуют достижению целей государственной программы «Спорт России».
Соревнования проходили в подмосковном Раменском и собрали более 200 участников из 46 регионов страны. Для Варвары Мачалиной эти старты стали дебютными на столь высоком уровне. Она выступала в классе S5 и в финальной гонке на 200 метров комплексным плаванием заняла второе место, уступив только спортсменке из Москвы. Этот результат также позволил ей выполнить норматив кандидата в мастера спорта России. Юная спортсменка является воспитанницей региональной спортивной школы по адаптивным видам спорта и тренируется под руководством наставника Ирины Ахмеровой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.