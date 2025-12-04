Путин высказался о боге, вечности и возможности бессмертия

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Китае обсудили бессмертие и возможность дожить до 150 лет уже в этом веке благодаря развитию биотехнологий. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, смогут ли люди жить до 150 лет в ближайшем будущем и есть ли такие возможности у глав государств в наши дни.