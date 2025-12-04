«Кто так шьет?»: певица Слава застряла в платье за полмиллиона рублей

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, рассказала, что застряла в черном платье бренда Balmain стоимостью 527 тысяч рублей. Она отметила, что причиной инцидента стали проблемы с молнией.
— Кто так шьет? — задалась вопросом артистка в личном блоге.
16 ноября президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин сообщил, что поп-группа Reflex застряла в аэропорту Усинска в Республике Коми из-за постоянных переносов рейса в Москву. По словам продюсера, авиакомпания Utair на протяжении трех дней не выполняла свои регулярные рейсы в этот город, ссылаясь на «какие-то непонятные обстоятельства».
24 ноября в Сети появилась фотография герцогини Сассекской Меган Маркл в платье Chanel Fantasy Tweed Bandeau, в котором она снималась для журнала The Cut. Из-за этого ее заподозрили в краже платья, которое стоит 7695 долларов (604,8 тысячи рублей — прим. «ВМ») на вторичном рынке.
28 октября продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки обвинила бренд LAVITA в краже розового платья из картины. Она подчеркнула, что платье было целиком разработано по эскизам художника по костюмам Татьяны Мамедовой. Канделаки напомнила, что все авторские права на костюм зарегистрированы на команду, работавшую над российской кинокартиной.