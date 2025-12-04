«Кто так шьет?»: певица Слава застряла в платье за полмиллиона рублей

28 октября продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки обвинила бренд LAVITA в краже розового платья из картины. Она подчеркнула, что платье было целиком разработано по эскизам художника по костюмам Татьяны Мамедовой. Канделаки напомнила, что все авторские права на костюм зарегистрированы на команду, работавшую над российской кинокартиной.